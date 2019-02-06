Google 2018’de AB’ye vergiden çok ceza ödedi

Google, Avrupa Birliği’ndeki (AB) faliyetleri için 2018 yılında vergiden çok ceza ödedi. Şirket 2018 yılı boyunca elde ettiği gelirler üzerinden 4.2 milyar dolar vergi ödemesine karşılık Avrupa Komisyonu’na 5.1 milyar dolar ceza ödedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Şirketin geçen hafta açıklanan 4’üncü çeyrek sonuçlarının ardından İngiltere merkezli The Inquirer tarafından yapılan analizde şirketin ödediği cezaların gelir vergisinden 900 milyon dolar daha fazla olduğu vurgulandı.

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Fransa da geçenlerde Google’ın ana şirketi Alphabet’e ilk kez AB’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (GDPR) kapsamında 2019’un ilk çeyreğine yansıtılmak üzere 50 milyon dolarlık bir ceza daha kesmişti.

Fransa’nın veri düzenleyici otoritesi CNIL’in Google’a verdiği bu ceza GDPR’nin ihlali sebebiyle yasanın yürürlüğe girdiği 28 Mayıs 2018 tarihinden bu yana verilmiş en yüksek ceza.