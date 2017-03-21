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Gönüllülerin aracılığıyla: Aladağ’daki yangından kurtulan öğrencilere okul servisi bulundu

 

Adana’da Süleymancılar’a ait yurtta çıkan yangından yaralı kurtulan 13 çocuğun nakledildiği okuldan ailelerinin yanına gelebilmesi için gerekli servisi gönüllüler buldu.

Fotoğraf: Hürriyet

Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10’lu yaşlarında 10 çocuk, yurt müdürünün altı yaşındaki kızı ve 18 yaşındaki bir eğitmen hayatını kaybetmişti.

Yurt, sekiz yıl önce Konya’nın Taşkent ilçesinde LPG patlamasında 17 çocuğun hayatını kaybettiği yurt gibi Süleymancılar tarafından işletiliyordu.

Haftada bir görüşmek istiyorlar

Yangından kurtulan 13 çocuk, Kozan Yatılı Bölge Okulu’na (YİBO) ailelerinin “Haftada bir görüşmek istiyoruz” şartı kabul edilerek nakledildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Kozan’daki okula, 90 kilometre uzaklıktaki Köprücek ile 60 kilometrelik Karahan ve Kışlak köylerinden çocuklar kaydedildi.

Kozan’daki acil durumlarda kullanılan tek araç, talimat üzerine çocukları dönüşümlü olarak iki haftada bir ailelerinin yanına götürmeye başladı.

Ancak bu sefer de okulun araç gerektiren hizmetleri aksadı.

Ailelerin avukatları başvurdu

Sosyal Haklar Derneği üyesi avukat Ömer Çelik, Kozan’daki ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurarak kendilerinin servis ayarlamak istediğini söyledi.

Olumlu cevap alan Çelik, Seyhan belediyesine başvurdu. Belediyenin araç tahsis etmesine ilçe milli eğitimden ve kaymakamlıktan 13 Mart’ta onay çıktı.

Dün sefere başlayan servisten, okulda okuyan ve bu köylerde yaşayan çocuklar da yararlanabilecek.

Avukat Çelik, servisin köylerde yaşayan toplamda 44 öğrenci için yeterli olamayacağını belirterek tüm öğrencileri haftada bir evlerine götürmek için arayışlarına devam ettiklerini söyledi.

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