Gollum’a ‘can veren’ oyuncu Serkis bağış toplamak için canlı yayında ‘Hobbit’i okuyacak

‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’ filmlerinde Gollum karakterini ‘canlandıran‘ İngiliz aktör Andy Serkis bağış toplamak için canlı yayında ‘Hobbit’ kitabını baştan sona okuyacak.

Fotoğraf: Reuters

Serkis’in ara vermeyeceği okuma maratonunun 12 saate yakın süremesi bekleniyor.

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Toplanan para Britanya’daki sağlık çalışanları için kuruluan bir vakfa ve Best Beginnings isimli hayır kurumuna bağışlanacak.

Serkis bu adresten ayrıntıları takip edilebilecek yarınki etkinliği şöyle anlattı: “Bu zor zamanlarda sizleri yazılmış en müthiş fantezi maceralarında birine götürmek istiyorum. 12 saatlik ‘koltuk maratonu‘nda Orta Dünya’da dolaşırken olağanüstü işler yapan iki harika kurum için para toplayacağız”