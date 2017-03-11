Golle başladı, golle bitti: Galatasaray üç penaltının çalındığı maçta Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Gençlerbirliği’ni TT Arena’da konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın henüz 32’nci saniyesinde Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Khalili kırmızı-siyahlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray bu gole 5’inci dakikada Selçuk İnan’ın penaltısıyla yanıt verdi. Skoru 1-1’e getiren bu golün ardından TT Arena tribünlerinden ‘yönetim istifa’ tezahüratları yükseldi. Podolski’nin 45-1’de gelen golü maçın ilk yarısının skorunu belirledi.

Karşılaşmanın 64’üncü dakikasında hakem Fırat Aydınus, Ahmet Çalık’ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Serdar Gürler’in vuruşunda Muslera topu kornere çeldi.

Aydın Karabulut’un 66’ncı dakikada kullandığı köşe vuruşunda Tolga Ciğerci’nin ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle Aydınus bir kez daha penaltıya hükmetti. Penaltı atışını gole çeviren Selçuk Şahin 67’nci dakikada skoru 2-2’ye getirdi.

Normal sürenin son dakikasında Galatasaray’ın kazandığı frikikte topun başına geçen kaptan Selçuk İnan’ın vuruşu maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 46’ya yükseltirken, Gençlerbirliği 29 puanda kaldı.