Göle girip köpeğini timsahın dişleri arasından kurtardı: Purosunu ağzından düşürmedi

ABD’nin Florida eyaletinde bir emeklinin göl kenarında gezdirdiği yavru köpeğini timsah kaptı. Suya girerek uzun uğraşlar sonucu köpeği timsahın dişleri arasından kurtarmayı başaran adamın ağzındaki purosunu düşürmemesi dikkat çekti.

Fotoğraf: CNN

74 yaşındaki Richard Wilbanks, üç aylık Cavalier King Charles spaniel cinsi köpeğini, Estero kasabasındaki evinin yakınlarında gezdiriyordu.

Reklam

Göl kenarına yaklaşan Gunner adlı köpeği bir anda sudan fırlayan timsah kaptı.

“Sudan füze gibi çıktı. Timsahların bu kadar hızlı hareket edebildiğini bilmiyordum” diyen Wilbanks içgüdüsel olarak köpeğinin arkasından suya girdiğini anlattı.

Timsayı tutmanın kolay olduğunu belirten Wilbank asıl zorluğun timsahın ağzını açarak köpeğini dişleri arasından çıkarmak olduğunu anlattı.

Reklam

Bir süre suda boğuşan Wilbanks’in görüntüleri Florida Vahşi Yaşam Federasyonu’nun kameraları tarafından kayda alındı.

Göbeğinden yaralanan yavru köpek veterinerde tedavi edilirken elinden yara alan Wilbank de tetanos aşısı yaptırdı.

Timsahın gölden alınması gibi bir talebi olmadığını belirten Wilbanks “Onlar doğanın, hayatımızın bir parçası. Sadece bundan sonra Gunner’ı tasmayla dolaştıracağım ve gölün yanına yaklaştırmayacağım” dedi.