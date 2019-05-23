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Yaramazlara biraz batar!

Goldman Sachs: Ürünleri Çin’de yasaklanırsa Apple’ın kazancı yüzde 30 düşer

Goldman Sachs analisti Rod Hall Apple ürünlerinin Çin’de yasaklanması durumunda şirketin kazancının yüzde 29 düşeceğini öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Goldman Sachs analisti tarafından paylaşılan notta ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının teknoloji cephesinde devam etmesine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Nota göre Apple’ın mali yılın ikinci çeyreğinde satışlarının yüzde 17’sinden fazlası Çin’den geldi ve 10.22 milyar dolar değerindeydi.

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Notta yapılan uyarılardan biri de Apple ürünlerinin yasaklanması durumunda Çin’in ‘teknoloji ekosisteminin’ de zarar göreceği ve yerel istihdamın bundan yara alacağı. Apple’ın tedarik zincirinin önemli bir kısmı – Foxconn tarafından gerçekleştirilen iPhone’ların nihai montajı da dahil – Çin’de yer alıyor.

ABD’nin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’yi kara listeye almasının ardından uzmanlar Çin’in Apple ürünleriyle misilleme yapacağını öngörüyor.

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