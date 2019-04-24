Goldman Sachs, Türk bankalarındaki yapılandırılan kredileri almak istiyor

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye’de yapılandırılan kurumsal kredileri almak için görüşmeler yürütüyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de özellikle geçen sene başından itibaren bozulan makro ekonomik göstergeler ve ağustos ayındaki kur şokunun da etkisiyle nakit akışında sıkıntı çeken büyük holdingler başta olmak üzere çok sayıda şirket kredi yapılandırmasına gitmişti.

Reklam

Doğuş, Yıldız ve OTAŞ

Bunlar arasında en çok ses getirenler geçen sene bankalarla 5.5 milyar dolarlık kredisini yeniden yapılandıran Yıldız Holding, 2 milyar avronun üzerinde kredisini yapılandıran Doğuş Holding ve ana ortak Ojer Telekomünikasyon’un borçlarını ödemediği Türk Telekom’la ilgili 4.75 milyar dolarlık OTAŞ kredisi olmuştu.

Konuya yakın bir kaynak Reuters’a Goldman Sachs’ın yapılandırılan büyük kredilerle ilgilendiğini belirterek, “Bunlar Doğuş Holding, Yıldız Holding, Bereket Enerji gibi krediler olabilir. Karışık durumlarla çok ilgilenmiyorlar. Nispeten bankanın bir indirim yaratacağı iyi kredilerle ilgileniyorlar” dedi.

Aynı kaynak, Goldman Sachs’ın Astaldi’nin çıkmaya çalıştığı üçüncü köprünün kredileri gibi kredilere de baktığını belirtti.

Reklam

Bankaların da bilançolarını rahatlatmak ya da likidite sağlamak amaçlı bu kredilerin satışına sıcak bakabileceklerini ifade ediliyor.

Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri 2.5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı. Bankaların takipteki kredi rasyosu yüzde 4.2’ye ulaşırken, yılsonunda yüzde 6’ya kadar çıkabileceği de bekleniyor.

İlgilenen başka bankalar da var

Konuya yakın bir başka kaynak da, “Goldman Sachs yapılandırılıp bilançodan çıkarılması beklenen krediler için yoğun temaslar yürütüyor. Goldman Sachs’ın yanı sıra ilgilenen diğer büyük yatırım bankalarını da biliyoruz. Londra bazlı NPL işi yapan yatırım bankaları şu anda yoğun görüşmeler yürütüyor” dedi.

Aynı kaynak OTAŞ kredisi gibi bilançodan çıkarılmak istenen kredilerin bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 10 Nisan’da açıkladığı 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına vermişti.

Goldman Sachs yetkilileri konu ile ilgili bir yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da nisan ayında, Türkiye’nin bankacılık sektöründe geri dönmeyen kredilerdeki artışın önüne geçmesi için talep olması halinde yardım edebileceğini belirtirken, mart başında Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital’in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.