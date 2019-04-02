Goldman Sachs faiz indiriminde ‘öteleme’, ekonomide yüzde 2.5 daralma bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’ndan (MB) faiz indirim beklentisini dördüncü çeyreğe öteledi.
Uzmanlar, 2018 enflasyonunun açıklanmasının ardından MB’nin nisan veya en geç haziran ayında faiz indirimine başlayabileceği görüşündeydi.
Dünya’nın haberine göre Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan bir notta MB’nin, TL’ye güven oluştuğunda faiz indireceği belirtildi.
Enflasyon görünümünden ziyade finansal istikrar konusunun yakın vadede para politikasında temel sürükleyici olacağını belirten kurum, ilk faiz indiriminin dördüncü çeyrekte olacağını öngördü.
2019 yılı büyümesine yönelik aşağı yönlü riskler olduğunu belirten uzmanlar, bu yıl ekonomide yüzde 2.5 daralma olmasını bekliyor.