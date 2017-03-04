‘Golde müthiş hatalıyız’ diyen Hikmet Karaman: Beşiktaş’ın karşı karşıya pozisyonu mu var? 

Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Rizespor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, “Futbolda büyük takımlara karşı oynarken salise hata yapmayacaksınız” dedi.

‘Sadece Beşiktaş’a karşı oynamıyorsunuz ki’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan derbide Galatasaray’ın siyah-beyazlılara karşı beşli savunmayla sahaya çıktığını belirten Karaman, şunları söyledi: “Biz beşli oynamadık ama üçlü orta sahada özellikle Recep Niyaz, Marvan ve Robin. Bunların kanatlara yardım ederek, her kanatta üçlü olup, kaptığımız toplarla çabuk hücuma veya bir iki kısa pastan sonra ters topla çıkmayı düşündük. Bir kere Beşiktaş’a karşı oynamak başka bir şey. Beşiktaş takımını ayrı bir kenara koy, bir de Beşiktaş taraftarı. Siz sadece Beşiktaş’a karşı oynamıyorsunuz ki. 40 bin seyirci. Ben şimdi kulübede duruyorum. İnanılmaz bir taraftar coşkusu, motivasyonu var. Öyle bir 12’nci adam takımın arkasında ki oyuncuyu coşkuya getirebiliyor.”

‘Golde müthiş hatalıyız’

Takımının dirençli ve disiplinli bir oyun ortaya koyduğunu savunan Karaman, şöyle devam etti: “Belki topu rakibe verdik, oynayın dedik ama futbolun her şeyi var. Bul, pozisyon bul. Beşiktaş’ın karşı karşıya pozisyonu mu var, ara pası mı var? Bir tek attığı şut gol oldu ki orada biz hatalıyız. Müthiş hatalıyız. Futbolda büyük takımlara karşı oynarken salise hata yapmayacaksınız. Çünkü değerlendiriyorlar. Kaliteli oyuncuları var. İkinci yarıda beraberliği bulacak pozisyonları da yakaladık. Doğaldır Beşiktaş’ta topun olması. Şimdi önde hücum presi yapıp da arkada… Maçı görüyorsunuz çizgiden. Bütün oyuncular inanılmaz şekilde pozisyon değişiyor. Bakıyorsun sağ açık içeride, sol açık içeride dışarıda, forvet orta sahaya gelmiş, onun yerini başkası doldurmuş. Ligin minimum pas hatasıyla oynayan takımlarından biri.”

‘O pozisyon tartışılır’

Son 10 dakikada top kendilerindeyken tribünlerden ıslıkların yükseldiğine dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Avrupa kupalarında olur yani. Ne kadar tehlikeli olduğumuz, her an böyle gol gelecekmiş gibi.. Ama işin bir de kalite ve beceri yönü var. Bir pozisyon penaltı mı, değil mi tartışılır. Aslında Kweuke’nin önceden pozisyonu gol yapması lazım bana göre. Çok güzel bir pas aldı. Kafasıyla belki önüne iyi alabilirdi ama çalımı da attı, sol ayağıyla vuramadı. O pozisyon tartışılır artık. Bilemiyorum ne diyecekler.”