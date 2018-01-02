Gölcük: İhale iptal, proje devam

Bolu belediye başkanı, Gölcük ihalesini ‘üzülerek’ iptal ettiklerini ancak projeden vazgeçilmediğini söyledi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için 19 Aralık’ta ihale açılmış, park 22 yıllığına özel işletmeye verilmişti.

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Bolu halkı Gölcük’ün çevresinde el ele zincir oluşturarak ‘Gölcük imara açılamaz’ eylemi yapmış, Türkiye’nin dört bir yanından parkın işletmeye açılması kararına tepki yağmıştı.

İhaleyi aylık 116 bin liralık teklifle kazanan Kurtuluş Tokcan’ın, 1996’da ‘Avrasya’ feribotunu kaçıran silahlı grubun lideri Muhammet Tokcan’ın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ihaleyle ilgili “Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzgünüz. İyi niyetli kişileri hariç tutuyorum ama birileri, provokatörler bu ihaleyi ülke meselesi haline getirdi. Biz bunu para için değil, Bolu’nun geleceği için yapıyorduk. Tek bir ağaç kesmeden gerçekleştirecektik. Ama kötü niyetli kişiler, şov peşinde koşanlar oldu. Bu bizi çok üzdü” dedi.

Başkan projeden vazgeçilmediğini de sözlerine ekledi.