Gölcük depreminde birbirinden ayrılan iki bina 22 yıl sonra yıkılıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek birbirinden ayrılan iki bina için yıkım kararı alındı.
İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde Kocaeli Adliyesi binasının karşısında bulunan, 25 yıl önce yapılan beşer katlı iki apartmanın risk oluşturdukları gerekçesiyle yıkılmasını kararlaştırdı.
İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Önder ve Yıldız apartmanlarının girişine asılan yazıyla, valilikçe bildirilen ön hasar tespitinde tehlike arz ettiği için binaların 30 gün içerisinde tahliye edilerek yıkım işlemine başlanacağı duyuruldu.
Apartman sakinlerine gönderilen tebligatta, yıkım işlemlerinin başlanılabilmesi için binanın boşaltılması istendi. Yıkım işlemlerinin bir ay sonra başlayacağı bildirildi.