Golan’da yeni savaş rüzgarı: Suriye ve İsrail orduları çatıştı

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İsrail – Suriye sınırında dün gece iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez iki ordu arasında çatışma yaşandı.

Suriye’ye son dönemde zaman zaman hava harekatı düzenleyen İsrail, son olarak dün Şam yakınlarında İranlı milislerin bulunduğu mevzileri bombalamıştı. ABD’nin İsrail’in de desteğiyle İran’la nükleer anlaşmayı bozması nedeniyle yaşanan gerilim bu saldırı ile zirveye çıkmıştı. İki ülke ordusu eller tetikte beklerken, İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye’ye ait Golan tepeleri semalarında dün gece çok sayıda füzenin uçtuğu gözlendi.

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Kısa süre sonra açıklama yapan İsrail ordusu, İran yanlısı Kudüs güçlerinin Golan’daki farklı üslere 20’ye yakın roket fırlattığını, roketlerin tamamının hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’ tarafından imha edildiğini bildirdi. Suriye medyası ise saldırıyı İranlılar değil Suriye ordu güçlerinin yaptığını, İsrail ordusunun ‘hassas‘ noktalarına fırlatılan 68 füze ile yedi ‘kritik‘ askeri bölgenin vurulduğu haberini verdi.

Suriye medyası ayrıca İsrail’in gece Suriye’ye yönelik saatler boyunca füze saldırısı gerçekleştirdiğini söylüyor. Haberlerde İsrail’in Şam’a füze fırlattığını ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği iddia ediliyor. İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerine tank atışları eşliğinde hava akınları düzenlediği ve bir Suriye radar üssünün imha edildiği de gelen haberler arasında.

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