Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Suriye sınırına askeri yığınak yapmaya başladı.

Suriye ordusu bir aydır güneydeki Dara vilayetinde muhalif milislere karşı harekat düzenliyor. Ordu, Ürdün sınırına doğru önemli ilerlemeler kaydetti. Ordunun Ürdün sınırını tamamen kontrole aldıktan sonra hedefinin İsrail sınırındaki bölgeler olduğu bildirilmişti.

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İsrail ise bölgeye yönelik harekattan rahatsız olduğunu açıklarken zaman zaman Suriye ordusu ile birlikte hareket eden İran güçleri ve Lübnan Hizbullah’ına bağlı birlikleri havadan vuruyor.

Eller tetikte

Reuters, İsrail ordusunun bugün Suriye sınırındaki birliklerini bugün takviye etmeye başladığını duyurdu.

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Ordudan yapılan açıklamaya göre bölgeye bu sabah tank ve topçu birlikleri gönderildi. Takviye edilen bölge, İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Golan tepeleri.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günü resmen hala Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ndeki BM gözlem görevini oybirliğiyle altı ay daha uzatma kararı almıştı.