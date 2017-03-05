‘Gol pozisyonunda top elime çarptı’ diyen Mehmet Topal: Ben olsam vermezdim 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye’de ‘kabineter sistem’ olduğunu belirtip tanımı şöyle yaptı: “Bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin kutsandığı, onların yasama ile yürütme üzerinde egemen olduğu sistem.”