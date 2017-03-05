‘Gol pozisyonunda top elime çarptı’ diyen Mehmet Topal: Ben olsam vermezdim 

Fenerbahçe’nin Osmanlıspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren gole imza atan Mehmet Topal, pozisyonda topun eline çarptığını söyledi.
‘Elle kontrol etmedim’
Maraton programının moderatörü Şansal Büyüka, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncunun tartışılan pozisyona ilişkin Bein Sports muhabiri Alper Yemeniciler’e, “Top elime çarptı, elimle kontrol etmedim. Elle kontrol etseydim ailemin üzerine yemin ederim ki söylerdim. Çarptığı için de hakemin inisiyatifine bıraktım. Ben olsam ele çarpma olduğu için vermezdim golü” dediğini aktardı.