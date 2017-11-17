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‘Gol kralı’ Zafer Biryol ‘ByLock’tan gözaltına alındı

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İstanbul başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında eski milli futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

Biryol’un Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

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41 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bursaspor’un da aralarında bulunduğu çok sayıda takımın formasını giymişti.

2003-2004 sezonunda Konyaspor’da oynarken 25 golle gol kralı olan Zafer Biryol, 2010’da Şekerspor’da futbolu bırakmıştı. Zafer Biryol, yedi kez milli takım forması da giymişti.


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