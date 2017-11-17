‘Gol kralı’ Zafer Biryol ‘ByLock’tan gözaltına alındı

İstanbul başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında eski milli futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

Biryol’un Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

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41 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bursaspor’un da aralarında bulunduğu çok sayıda takımın formasını giymişti.

2003-2004 sezonunda Konyaspor’da oynarken 25 golle gol kralı olan Zafer Biryol, 2010’da Şekerspor’da futbolu bırakmıştı. Zafer Biryol, yedi kez milli takım forması da giymişti.