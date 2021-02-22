Gökyüzünden motor parçalarının düşmesinin ardından Boeing 777’ler için ‘uçurmayın’ çağrısı

ABD’li üretici Boieng, önceki gün havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan motor arızasını ardından, 777 tipi uçakları için ‘yere indirilme‘ çağrısı yaptı.

Fotoğraflar: Broomfield Polisi

United Airlines’a ait, Boeing 777 tipi uçak önceki gün ABD’nin Denver kentinden havalandıktan kısa süre sonra motorunda yaşanan sorun nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Uçağın parçaları yerleşim alanlarına düşmüştü.

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United Airlines ve Japonya’nın iki büyük havayolu şirketi toplamda 62 uçağın kullanımının durdurulduğunu açıkladı. Güney Koreli Korean Air da altı uçağını yere indireceğini duyurdu.

Boeing açıklamasında Denver’daki arızanın yaşandığı uçakla aynı motora sahip olan toplam 128 uçağın kullanılmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada soruşturma sürerken 69’u kullanımda olan bu uçaklarla ilgili bütün operasyonların askıya alınması önerildi.