Göksel Gümüşdağ’a göre hakem Mete Kalkavan’ın sonucu doğrudan etkileyecek bir hatası olmamış

Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem Mete Kalkavan’ın maçın sonucunu doğrudan etkileyecek bir hatasının olmadığını savundu.

‘Neticeye etki yapacak çok bir şey görmedim’

Karşılaşmanın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hakemle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum” diyen Gümüşdağ, şöyle devam etti: “Hakemlerle ilgili zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları da burada dile getiriyoruz. Ama ben özellikle zaman zaman bu hakem hatalarıyla ilgili yaptığım açıklamalarda teknolojiye atıfta bulunuyorum. Gerek video hakemlik, gerek gol çizgisi teknolojisi. Televizyondan izlemeden yorum yapmak istemem ama genel anlamda direk neticeye etki yapacak çok bir şey görmedim. Ama bilemiyorum yani izlemeden de yorum yapmak istemem.”

‘Emre Belözoğlu’na sarı kart doğruydu’

Başakşehir Başkanı, Emre Belözoğlu’nun Josue’ye dirseğiyle ilgili bir soruya ise, “Pozisyonları burada tek tek değerlendirmem doğru olmaz. Bildiğim kadarıyla sarı kart aldı. Dolayısıyla bence doğruydu, sarı kart almalıydı” yanıtını verdi.