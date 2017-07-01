Gökmen Özdenak’la ‘asist nedir?’: Sneijder 17 tane yapmış da hepsi gol mü olmuş?

A Spor yorumcusu ve Sabah yazarı Gökmen Özdenak, Galatasaray’la yollarının ayrılacağı konuşulan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’in performansını eleştirirken, temel futbol terimlerinden biri olan ‘asist’i bilmediğini de itiraf etmiş oldu.

‘Hepsi gol mü olmuş yani?’

A Spor canlı yayınında Sneijder’e dünya yıldızı denmesine itiraz eden Özdenak “İnsanları kandırmasınlar. Yemezler, hayvan terli. Sen dünya yıldızı falan diyorsun Senijder için. E nedir abi? 12 tane, 14 tane asist yapmış, dört tane gol atmış. Bu mudur!” dedi.

A Spor yorumcusu, Hollandalı oyuncunun geçen sezon 17 asist yaptığının söylenmesi üzerine ise “17 yapsın, ne olur ki? Hepsi gol mü olmuş yani?” diye konuştu.

‘Evet, gol olmuş’

Özdenak’ın bu sorusunu yanıtsız bırakmayan programın sunucusu, asistin golle sonuçlanmış pas anlamına geldiğini, dolayısıyla Sneijder’in yaptığı 17 asistinin de gol olduğunu söyledi.