Gökkuşağı renklerinde dönüşüm projesi

İsveç’in 68 bin nüfuslu Eskilstuna kenti Avrupa Birliği’nin 2020 yılı için belirlediği yüzde 50 dönüşüm hedefine şimdiden ulaştı. Kent halkının evinde yedi farklı renkli torbalarda başlayan dönüşüm süreci sayesinde katı atık sahasına çok az atık gönderiliyor.

Fotoğraflar: BBC

Çöpünün yarısını dönüştürebilen kentin nüfusunun neredeyse tamamı çöp ayrım programına dahil oldu. Program kapsamında kullanılmış peçete ve bebek bezi gibi dönüştürülemeyecek şeyler beyaz, metaller kahverengi, gıda atıkları yeşil, kağıt ve gazeteler mavi, tekstil ürünleri pembe, plastik atıklar kırmızı, kartonlar da sarı torbaya atılıyor.

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Karışık halde dönüşüm merkezine gönderilen torbalar orada yürüyen bantlara konuluyor. Gökkuşağı rengindeki çöp torbası yığınları torbaların parlak renkleri sayesinde bir tarayıcı tarafından ayrılıyor. Her renk kendi bölümüne atılıyor.

Yeşil torbalardaki gıda atıklarından kentin otobüslerinde yakıt olarak kullanılan biogaz elde ediliyor. Diğer renklerdeki atıklar da ayrı ayrı dönüştürülüyor. Son olarak atıkların konulduğu naylon torbalar da dönüştürülüyor. Bu sistemde sadece iki haftada bir çöp toplanıyor. Dönüştürülemeyen atıklar ise elektrik üretiminde kullanılıyor.

Yerel yönetimdeki görevliler, bu sayede kamuoyunun bilinçlendiğini belirterek, gelecekte daha fazla dönüşüm yapmanın hedeflendiğini vurguluyor.