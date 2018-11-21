Gökkuşağı, güneş ve bulutlar: İstanbul’da kartpostallık günbatımı

İstanbul’da kartpostallık bir gün batımı yaşandı.
Gün içinde yer yer kısa süreli sağanak yağış ve ardından çıkan gök kuşağı bu görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Şehrin bir yanında yağmur bulutları, diğer yanında ise güneş görüldü.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da kartpostallık bir gün batımı yaşandı.
Gün içinde yer yer kısa süreli sağanak yağış ve ardından çıkan gök kuşağı bu görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Şehrin bir yanında yağmur bulutları, diğer yanında ise güneş görüldü.
Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Faruk Köse’nin intihal suçu işleyerek makale yazdığı ve bunu atamasında kullandığı ortaya çıktı. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ceza alan Köse üniversitedeki işine devam ettiği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği ‘tutukluluğuna son verilsin’ kararına “AİHM kararına uymamız lazım. Gönül isterdi ki bir hukuksuzluk, haksızlık varsa Anayasa Mahkemesi ortaya koyabilseydi” dedi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’deki son gelişmelerin olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasından sonra başladığı düşünülen ‘normalleşme’ süreciyle ilgili ciddi şüpheler doğurduğunu söyledi.
Bugün Türkiye’de milyonlarca yurttaş için ‘hukuk,’ iktidarın söylediğidir.
Kütahya’da bir öğretmen, gusül abdestini anlatma bahanesiyle altı kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla tutuklandı.