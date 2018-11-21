Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökkuşağı, güneş ve bulutlar: İstanbul’da kartpostallık günbatımı

İstanbul’da kartpostallık bir gün batımı yaşandı.

Fotoğraflar: DHA

Gün içinde yer yer kısa süreli sağanak yağış ve ardından çıkan gök kuşağı bu görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

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Şehrin bir yanında yağmur bulutları, diğer yanında ise güneş görüldü.

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