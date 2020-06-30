Gökkuşağı Endeksi: Türkiye, LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke

Gökkuşağı Endeksi’nin güncellenen değerlerine göre Türkiye LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği’nin (ILGA) Avrupa ayağı, bu yılki Gökkuşağı Endeksi raporunu yayınladı.

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49 ülkenin yer aldığı endekste LGBTİ+ bireylerin hakları belirli bir formülle derecelendiriliyor, ülkelere de buna göre bir değer veriliyor. 0-100 değer alabilen endekste ülkedeki durum iyileştikçe puan artıyor.

Raporda ilk beş ülke şöyle: Malta (89), Belçika (73), Lüksemburg (73), Danimarka (68) ve Norveç (68).

Son beş sırada yer alan ülkelerse şöyle: Monaco (11), Rusya (10), Ermenistan (8), Türkiye (4), Azerbaycan (2).

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Yarısında pozitif bir değişim yok

Ülkelerin yüzde 49’unda pozitif değişimin olmadığı, iki yıldır mevcut korumaların ortadan kalkmasıyla ülkelerin endekste geriye doğru gittiği belirtildi.

Rapora göre, LGBTİ+ bireylerin haklarını savunanlar giderek daha fazla risk altına giriyor. Yetkililer sivil toplum kuruluşlarını zayıflatmak için önlem alırken, kamusal etkinlikleri yasaklama girişimleri artıyor.

Türkiye 2010’daki değerlendirmede 47 ülke arasında 45. sırada yer alırken, sonraki yıllarda Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Makedonya ve Belarus gibi ülkelerde LGBTİ+ gruplara karşı artan baskılar nedeniyle bu ülkeler endekste geriye gidince, Türkiye 41. sıraya yükselmişti.

‘Nefret suçu yasası’

Raporun Türkiye’ye tavsiyeler bölümünde ise şu maddeler yer aldı:

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliklerine dayanan tüm suçları kapsayan nefret suçu ve nefret söylemi yasaları uygulanmalı.

Cinsiyet tanımlaması için özgür iradeye dayanan adil, şeffaf bir yasal çerçeve geliştirilmeli.