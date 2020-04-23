Gökhan Şen: Salgın sonrasında işlerin geleceği

Bir çağrı merkezi düşünelim. Onu merkez yapan şey nedir? İnsanların bir arada olması mı yoksa çağrıların oraya yönlendirilmesi mi? Eğer cevap ikinci şıksa bir yer bulup fiziken orada toplanmanın anlamı yok. Sanal bir var oluş yeterli. Bu neye yarayacak? Binlerce metrekare yer kirası, çalışanların yemekleri, servisleri, birçok iş yeri hizmet, yan haklar, araç filoları vs.

Bunların hiçbirine gerek yok.

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Sağlık da bu işten payını alacak elbette. Bunca tehlikeli bir hastalığa maruz kaldığını halde çeşitli nedenlerle evde kalmanız söyleniyor. Demek ki hastaneye gitmesem de takip edilebiliyorum. Demek ki bazı hastalıkların en azından bir süreliğine evden izlenme olasılığı var. O zaman neden online muayene edilmiyorum? Hastalığım ya da şikayetim buna uygunsa ilacımı neden online almıyorum?

Gökhan Şen’in yazısı