Gökhan Şen: Salgın sonrası bireyin devlete olan gereksinimi artmış olacak

Sanırım bunca yaşanan sırasında devlet, otorite ya da ‘her şeye gücü yeten’ bir yapı ihtiyacı da doğuyor. Sosyal medya, bağlanabilirlik, küresel vatandaşlık hepsi tamam ama bir üst otoriteye gitmeye ihtiyaç duyuyor insanlar.

Bu yeni ihtiyacın nasıl doldurulacağı epeyce kritik. Birey için de kritik, toplum için de böyle.

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Hastalık sonrası bir homo-covidus olacak mı bilmek zor. Ancak teknolojiye daha fazla adapte olmuş, tasarruf eğilimi artmış ancak harcayamamaktan mutsuz, verilerini gönüllü paylaşmaya hazır, devlete olan inancı ve gereksinimi artmış bir birey olacak. Ancak bu bireyin ilişkilerini ve bilgilerini gönüllü devrederken karşılığında hangi talepleri olacağını da kestiremiyoruz.

Gökhan Şen’in yazısı