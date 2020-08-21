Gökhan Şen: Gevşek para politikası koşulları gevşetmiyor, aksine sıkılaştırıyor

Piyasada tahmin veren ekonomistlere ‘TCMB ne yapmalı?’ diye sorunca başka yanıt veriyorlar; ‘TCMB ne yapacak?’ deyince başka.

Bir diğer sorun da politika faizi dediğimiz faizin artık hükmünün kalmaması. Haftalık repo fonlamasının pek bir geçerliliği yok. Bu neden böyle?

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MB çok farklı kanallardan fonlama yaptığı için. Bir çırpıda 7 farklı fonlama yöntemi ve faizi sayabilirim.

Salgın hastalık döneminde bilindik politikaların dışına çıkılması küresel para politikası icra edenlerin yaratıcılıkları sebebiyle zaten mümkün hale geldi. Gel gelelim bizim politika oldukça parçalı oldu. Sonuçları bakımından da finansal koşulları gevşetmek amacı hasıl olmadı. Bir süreliğine faizler düştü, kur belli bir seviyede tutuldu ancak döngünün terse dönmesi çok çok hızlı oldu.

Acı ancak bugün ülkemizde gevşek para politikası finansal koşulları gevşetmiyor. Aksine, finansal koşulları sıkılaştırıyor!

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Gökhan Şen’in yazısı