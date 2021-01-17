Gökhan Özoğuz’dan Boğaziçili öğrencilere ‘Ruhi Su’ şarkısıyla destek: Ellerinde pankartlar, gidiyor bu çocuklar

Müzisyen Gökhan Özoğuz, Prof. Dr. Melih Bulu’nun üniversiteye rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine sahneden ‘selam yolladı’.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunlar derneğinin, mezunlar girişiminin ve kamuoyunun belirli kesimlerinin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

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Gökhan Özoğuz, Milyonfest'in online festivalinde Boğaziçi öğrencilerinin direnişini selamlamış. Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız.#EllerindePankartlar #KayyumRektörİstemiyoruz@gokhanozoguz pic.twitter.com/7CWISAC2XA — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) January 16, 2021

Ay başındaki atama sonrasında, çok sayıda eylem düzenleyerek ‘kayyım rektör istemediklerini’ haykıran öğrencilere, çevrimiçi müzik festivali Milyonfest Online’da sahneye çıkan Özoğuz’dan destek geldi.

Ruhi Su’nun, tarihe ‘kanlı pazar’ olarak geçen 16 Şubat 1969’da, ABD’nin 6’ncı Filosu’nun İstanbul’a gelişini protesto etmek amacıyla toplanan öğrencilere yönelik saldırıyı anlatan, ‘Ellerinde Pankartlar’ şarkısını söyleyerek ”Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz” dedi.

Şarkının sözlerinin bir dörtlüğü şöyle:

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Ellerinde pankartlar

Gidiyor bu çocuklar

Kalkın ayağa, kalkın

Gidiyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma’nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: “Gökhan Özoğuz, Milyonfest’in online festivalinde Boğaziçi öğrencilerinin direnişini selamlamış. Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız.”