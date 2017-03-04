Gökhan Gönül neden sinirli? ‘Bazı konularda daha tecrübeli olmalıyız, Tümer ağabey ne dediğimi anlar’ 

Beşiktaş’ın Rizespor’u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Gökhan Gönül, “Her futbolcu gibi biz de sahada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle ekstra durumlar da oluyor. Bugün bana nasip oldu. O yüzden mutluyum” dedi.

‘Favori takım söylemleri geride kaldı’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ligin bu bölümünde hiçbir takımın diğerine karşı favori gösterilemeyeceğini savunan Gönül, şunları söyledi: “Artık ligimizde özellikle bu haftalarda maçtan önce kağıt üzerinde favori takım söylemleri bana göre geride kaldı. Çünkü herkes artık mücadele ediyor. Alt sıralar, üst sıralar, herkes canını dişine takıyor. O yüzden zor geçecektir. Biz takım olarak da bunun farkındaydık. İçeride belki daha fazla pozisyona girdiğimiz maçlar oldu. Ama dediğim gibi özellikle son haftalara gelindikçe herkes elinden gelenini fazlasını vermeye çalışıyor.”

‘Tümer ağabey anlar’

Tecrübeli oyuncu, galibiyete rağmen maç sonunda sinirli olmasına dair soruya ise, “Biraz daha tecrübeli olmamız gerekiyor bazı konularda. Sadece bu kadar söylemek istemiyorum. Tümer ağabey anlıyordur ne dediğimi” karşılığını verdi.