Gökhan German: Basketbolda final günü, kaybeden için üzüleceğim

Bu yıl 13 kez karşılaşan, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası finali, Euroleague Final-Four yarı finali oynayan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, aralarındaki 14. randevuda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek…

Her şey denk gibi. Saha ve seyirci avantajı Anadolu Efes’te olacak. Ancak Fenerbahçeli oyuncular da, daha yoğun atmosferlerde bile kazanmaya alışıklar. Bu iki takım da harika geçen bir sezon sonunda şampiyonluğu sonuna hak ettiler.

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Populizm yapmıyorum. Gerçekten de böyle düşünüyorum. Kaybeden için üzüleceğim…

Gökhan German’ın yazısı

