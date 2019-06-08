Gökhan German: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Euroleague rövanşı

Euroleague’de Final-Four oynayan iki Türk takımı, bu kez Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. 7 maçlık final serisi yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlıyor… Bu yıl iki takım tam 7 kez karşı karşıya geldi. 4’ünde Anadolu Efes, 3’ünde ise Fenerbahçe Beko galip geldi. Şimdi 7 kez daha karşılaşma ihtimalleri var. Avrupa’nın iki devini, Türkiye Ligi finalinde izlemek büyük keyif verecek…

Seri uzarsa yerli oyuncuların performansı belirleyici olacak. Melih, Sinan ve Ahmet, istikrarlı bir şekilde katkı veriyor. Anadolu Efes’te ise Doğuş dışındaki yerlilerin rolleri hala belli değil. Her şeye rağmen, Anadolu Efes’in daha geniş bir rotasyonu bulunuyor. Ayrıcı psikolojik üstünlük de onlara geçti. Saha avantajı ve rahat olmaları onlar için bir avantaj.

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Fenerbahçe Beko ise bu seriye Euroleague’in rövanşı gözüyle bakıyor ve ona göre motive oluyor.

Gökhan German’ın yazısı