Gökhan German: Sağlam ve özgüvenli bir Larkin’in Efes’e kazandıracağı çok maç olacak…

Ergin Ataman bir yandan maçı, bir yandan da Larkin’i kazanmaya çalışıyor. Sakatlıktan çıkan, ardından Covid’e yakalanan Larkin eski fizik gücünde değil. Bu nedenle normalde kolay bitirebildiği pozisyonları kaçırdı. Ama son ana kadar sorumluluk ondaydı. Bayern yenilgisi telafi edilir belki ama sağlam ve özgüvenli bir Larkin’in Efes’e kazandıracağı çok maç olacak…
SON HABERLER
‘Sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi
Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan remdesivir etken maddeli ‘Veklury’ adlı ilacın üreticisi ABD’li firma, Türkiye’ye ‘sahte olma olasılığı yüksek’ ürünlerin girdiğini ve bunların karaborsada satıldığını açıkladı.
AYM: Başkanın belediye meclisi kararına dava açması anayasaya uygun
Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceğini’ düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Dolar/TL, faiz kararı öncesi kar realizasyonuyla yükseldi
Dolar/TL Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı öncesinde bazı yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle 7.80’e kadar yükseldi.
Yerlikaya: Vaniköy Camisi’nin restorasyonu iki yılda tamamlanacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi’nin restorasyon projesinin iki yılda tamamlanacağını söyledi.
Kemal Kurkut davası sanığı polis: Yeterince soruşturulsaydı kusurlu polisler dosyaya eklenirdi
Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruz kutlamasına giderken öldürülen Kemal Kurkut’un davasında sanık polis Y.Ş. beraat etti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti.