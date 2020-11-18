Gökhan German: Sağlam ve özgüvenli bir Larkin’in Efes’e kazandıracağı çok maç olacak…

Ergin Ataman bir yandan maçı, bir yandan da Larkin’i kazanmaya çalışıyor. Sakatlıktan çıkan, ardından Covid’e yakalanan Larkin eski fizik gücünde değil. Bu nedenle normalde kolay bitirebildiği pozisyonları kaçırdı. Ama son ana kadar sorumluluk ondaydı. Bayern yenilgisi telafi edilir belki ama sağlam ve özgüvenli bir Larkin’in Efes’e kazandıracağı çok maç olacak…

Gökhan German’ın yazısı