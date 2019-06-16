Gökhan German: Obradoviç sahaya girip ‘Niye atmıyorsun’ diye bağırdı; maç 82-73 bitti

Fenerbahçe ve Türkiye değil, Avrupa’nın en iyi şutörlerinden olan Melih Mahmutoğlu, strese girmiş, pozisyon gelmesine rağmen şut atmaktan imtina ediyordu. 37. dakikada skor 72-72’ydi. Obradovic sahanın ortasına kadar girdi, ‘niye atmıyorsun’ diye bağırdı. Maç 82-73 bitti.

Maçın dönme anı, Efes 3. periyodun ortalarında 53-48 öne geçtikten sonra Obradovic’in aldığı mola oldu. 4 faullu Kalinic’i oyuna alıp, tekrar sırtı dönük oyunlardan skor bulmayı deneyen Kanarya, bunda da başarılı oldu, 5-0’lık seriyle kaybettiği ivmeyi, lehine çevirmeyi başardı. Tabii, sahanın içine kadar girip Melih’e, kaybettiği özgüvenini kazandırması da, onu Obradovic yapan özelliklerden biriydi sadece…

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Seri başlamadan tahminim, 7. maça gideceği yönündeydi. Durum 2-2 ve harika maçlar izliyoruz…

Gökhan German’ın yazısı