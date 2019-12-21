Gökhan German: Obradovic ilk defa kontratsız bir sezon geçiriyor, hemen sözleşme yenilenmeli

Fenerbahçe Beko, Zenit’e mağlup olurken yenilgi kredisini de tüketti. Tribünlerden 6 yıl sonra ilk kez homurdanmalar yükselirken, Obradovic’in maç sonu yaptığı açıklamalar da kafaları karıştırdı.

Takımda büyük bir sorun var. O şartlar ne olursa olsun kazanmanın yolunu bulan, asla geri adım atmayan, coşkuyla oynayan takımdan eser kalmadı, bırakın büyük takımları, ligin sonundakilere bile yenilmeye başladı.

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(…)

Obradoviç ilk kez kontratı olmadan bir sezonu geçiriyor. Bu da yönetimin yaptığı en büyük hata. Neden yapmadılar bilmiyorum ama Obradoviç gibi bir efsaneye, ‘başarılı olursan kontrat var, olmazsan yok’ kozunu masaya koymak, yapılacak en son şey olur…

Gökhan German’ın yazısı