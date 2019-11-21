Gökhan German: Fenerbahçe’nin oyununda ilerleme yok, gerileme var; sorun psikolojik

Euroleague’de 9. hafta geride kaldı Fenerbahçe’nin oyununda en ufak bir ilerleme yok. Hatta geriye gidiyorlar…

Barcelona, Euroleague tarihinin belki de en pahalı kadrosu. Yıldızlar topluluğu. Fenerbahçe’nin bu deplasmanda kaybetmesi belki doğal karşılanabilir ama hem mental, hem de teknik anlamda sorunlar devam ediyor.

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Barcelona’da 4 senedir kazanan Fenerbahçe, tam 26 fark yedi.

Kullanılan ilk 8 serbest atışın tamamı kaçtı. Sadece bu bile takımın psikolojik olarak ne kadar dipte olduğunun bir göstergesi.

Gökhan German’ın yazısı