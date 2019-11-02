Gökhan German: Fenerbahçe’nin ayağa kalkma maçıydı ama olmadı

5 maçta alınan 4 yenilgi sonrası, Fenerbahçe için ayağa kalkma maçıydı… Taraftar, 5 yıldır kulübe unutulmaz anılar hediye eden basketbol takımına yine sahip çıkmıştı. Tribünler coşkulu ve inançlı, takım da motiveydi kazanmak adına… Ama baskı altında iyi oynamaya alışık olan Fenerbahçeli basketbolcular, stresi aşamadı maç boyu. Fena savunma yapmadılar, hücumlar yine akıcı değildi belki ama Baskonia maçına benzer bir senaryo yaşanıyordu…

Fenerbahçe dün 38 ikilik, Zalgiris ise 33 ikilik denedi. Fenerbahçe 21 üçlük, Zalgiris ise 15 üçlük denedi. Fenerbahçe 26, Zalgiris ise 21 serbest atış kullandı. Potaya 15 adet fazla top attı Kanarya, ama kazanan Zalgiris oldu. Geçen yıl hem iki sayı, hem üç sayı yüzdesinde lider olan Fenerbahçe’nin ne kadar kötü hücum ettiğini düşünün artık. Burada da Obradovic’in birşeyler yapması gerekiyor artık. Setleri, düzenleri, hücum anlayışını acilen gözden geçirmesi gerekecek…

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Gökhan German’ın yazısı