Gökhan German: Fenerbahçe play-off umudunu artırdı

Sarı-Lacivertliler, önce Olympiakos’u deplasmanda yendi, ardından da Baskonia’yı İspanya’da devirdi. Fikstür avantajı, Vesely’nin iyileşeceğini ve yeni transferlerin de katkı vereceğini düşündüğümüzde Fener, Play-Off umudunu artırdı.

Euroleague’de şaşırtıcı bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 1 maçta sadece 6 galibiyette tamamlayan Fenerbahçe, 2020’ye çok iyi başladı. Önce Olympiakos’u deplasmanda yenen Kanarya, ardından Baskonia’yı İspanya’da devirdi ve Play-Off için umutlandı. Kazanmanın yanı sıra, Fenerbahçe’nin bu iki maçta oyununu da geliştirdiği gözlendi. Özellikle sezon başından bu yana en büyük sorun olan ribauntlarda, en azından rakiplerine yenilmemeye başladı Fenerbahçe Beko. Formsuz oyuncuların bazıları da devreye giriyor. Özellikle de Westermann.

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Gökhan German’ın yazısı