Gökhan German: Fenerbahçe, Olympiakos’u yenip yaşama tutundu

Euroleague’de beklenin çok uzağında kalan Fenerbahçe Beko, Atina’da Olympiakos’u müthiş bir hücum performansından sonra yenip yaşama tutundu. İç sahada alınan Zenit, Zalgiris ve Valencia yenilgileri sonrası, umutları iyice azalan Kanarya, Vesely, Leuvergne, Ahmet gibi üç uzunundan yoksun çıktığı maçta adeta şov yaptı. İlk yarıda tam 10 üçlük isabet bulan Fenerbahçe, ikinci devrenin başında farkı 19 sayıya kadar çıkardı. De Colo, 32 sayı ile geceye damga vururken, dar rotasyon maç sonu Fenerbahçe’yi biraz zorladı ama bu kez hata yapmayan Kanarya, çok ihtiyacı olan bir galibiyete imza attı.
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