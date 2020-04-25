Gökhan German: Euroleague maçları Atina ya da Litvanya’da oynanır

Euroleague, sezona devam kararı alırsa kalan normal sezon maçlarını ve final-eight’i tek bir kentte seyircisiz olarak oynatacak. aday kentler arasında Atina, Moskova ve Kaunas-Vilnius ikilisi yer alıyor. (…)

Şu ana kadar Atina, Moskova ve Kaunas-Vilnius şehirleri ön planda. Yunanistan ve Litvanya’da vaka sayıları azalırken, Rusya’da artması Moskova ihtimalini biraz azaltıyor. Bana göre maçlar ya Dostluk ve Barış, OAKA gibi iki Euroleague salonu bulunan Atina ya da Kaunas-Vilnius ikilisinde oynanacak.

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Gökhan German’ın yazısı