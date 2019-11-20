Gökhan German: Ergin Ataman’ın takımı tuzağa düşmedi

Tony Parker’ın takımı, mütevazı bütçeli Asvel Villeurbanne yıllar sonra Euroleague’de boy gösteriyordu. Onlar için lige alışma dönemi olacaktı ilk sezon. Ama Lyon’da sırasıyla Olympiakos, Panathinikos, Baskonia ve CSKA Moskova’yı yendiler. O da yetmedi geçen hafta Belgrad’da geriden gelip Kızıl Yıldız’ı uzatmada mağlup ettiler.

Mitroviç yönetimindeki Fransız ekibinin en büyük özelliği, şartlar ne olursa olsun kendi basketbollarını oynamak, asla pes etmemek ve geri adım atmamak.

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Bu şekilde tam 4 maç kazandılar. Dünkü Efes maçında da benzer bir hikaye yazılacaktı belki ama kaybeden 4 takım, Efes’e yol gösterdi biraz…

O tuzağa düşmedi Ergin Ataman’ın takımı.

Gökhan German’ın yazısı