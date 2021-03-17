Gökhan German: Anadolu Efes, yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere kolları iyice sıvadı

Anadolu Efes, yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere kolları iyice sıvadı…

Sezona kötü başlamışlardı ama öyle bir noktaya geldiler ki, neredeyse rakiplerini yürüyerek yeniyorlar. Yenmiyorlar, eziyorlar adeta.. Dün de ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Tel Aviv’de, Maccabi karşısında 30 fark yapıp, 24 sayıyla 90-66 kazandılar.

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Lacivert-Beyazlılar, ilk 4’e yerleşti ve böyle giderse Play-Off öncesi saha avantajını bir daha kaybetmez gibi görünüyor. Ergin Ataman da kenarda çok motive ve hırslı. Onun bu hali takıma da yansıyor. Fark 30 olmuş ama Anadolu Efes aç ve saldırgan bir basketbol oynuyor.

Gökhan German’ın yazısı