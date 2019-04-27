Gökhan German: Anadolu Efes 1 Mayıs’ta tarihi maça çıkacak

Dünün özeti, daha çok isteyen, daha agresif oynayan takım, hücum ribaundu kovalayan, rakibi top kaybına zorlayan taraf kazandı. Yine de Anadolu Efes, maçı kazanıp, 18 yıllık hasreti sonlandırma noktasına getirdi. Ama Miçiç, Beaubouis, Moerman gibi takımın sezon boyunca skor yükünü sırtlayan oyuncular düşük yüzdeyle oynayınca, sonuç kaçınılmaz oldu. Ama Anadolu Efes, Barcelona’dan istediğini aldı. Seri şimdi İstanbul’a taşınıyor…

Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA’nın Final-Four’da olmasına garanti gözüyle bakılıyordu. Nitekim dün itibariyle bu üç takım ait oldukları yere vardılar. Sonucu tahmin edilemeyen tek eşleşme Anadolu Efes ile Barcelona arasındaydı. Efes ekstra kötü oynamaz, basketbol tanrıları Barcelona’nın yanında olmazsa temsilcimiz, sonuna kadar hak ettiği Final- Four’a ulaşır. 1 Mayıs’ta tarihi bir maç oynanacak. İstanbul ve Efes, şimdiden 18 yıllık hasreti sonlandırmaya hazırlanmaya başladı.

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Gökhan German’ın yazısı