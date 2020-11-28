Gökhan German: 12 Dev Adam da elenme riskiyle karşı karşıya

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı. Millilerimiz, Larkin’in ilk kez Ay-Yıldızlı forma giydiği mücadelede lider Hırvatistan’a 79-62 kaybetti, 3’te 0 yaptı.

3’te 0 olduk. İnanılır gibi değil. Kağıt üstünde grubun açık ara favorisi olan Milli Takım, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na gidememe ihtimali ile karşı karşıya. Türk basketbolu günden güne eriyoruz. Kadın milli takımından sonra 12 Dev Adam da elenme riskiyle karşı karşıya. Artık Hollanda ve İsveç’i yenmeye mecburuz. Nereden, nereye… Ankara’da mağlup olduğumuz Hollanda’yı yarın bu kez İstanbul’da ağırlayacağız. Pandemi döneminin şansı da bizim yanımızda. Ama sahada oynanan basketbol hiç umut verici değil.

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Gökhan German’ın yazısı