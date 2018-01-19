‘Gökdelenli silüet’in yasallaşma gerekçesi: ‘FETÖ durdurdu’ şüphesi

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İstanbul’un Sultanahmet Camisi ile simgeleşmiş tarihi siluetini bozan Zeytinburnu’ndaki 16/9 kuleleri için verilen yıkım kararının durdurulmasının gerekçesinin hakimlerin ‘FETÖ/PDY’ şüphesiyle ihraç edilmesi olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16/9 kulelerini “Tıraşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri (Astay şirketinin sahibi Mesut Toprak). Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” diyerek eleştirmişti.

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inanın imar planları ve yapı ruhsatları idari mahkeme tarafından iptal edilmiş, kulelerin siluete etki eden katlarının yıkılmasına karar verilmişti. Danıştay da 2014’te kararı onamıştı. Zeytinburnu Belediyesi tıraşlanma ihalesi açılmış ancak ihaleye kimse girmediği için yıkım yapılamamıştı.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, 16/9 hakkında tıraşlama kararı veren hakimler ile bilirkişilerin ‘FETÖ’cü olduklarını ileri sürerek yeniden yargılama talebinde bulundu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi 3 Ocak 2018 tarihli kararında İBB’nin yeniden yargılama talebinin kabulüne, davacının feragati nedeniyle de yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kararda bilirkişiler Mehmet Kaya ve Darçın Akın hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturmaların bulunduğu, yine hakimler Özkan Artar ve Emine Özdemir Güçlü’nün HSK kararı ile meslekten çıkarıldıkları bilgisine yer verilerek “Yıkılması nedeniyle hak sahiplerine ödenecek yüksek miktarlı tazminatlardan vatandaş olarak maddi anlamda olumsuz etkilenecek olan geniş halk kesimi açısından telafisi güç ve imkansız zararların oluşması söz konusu olacağından mevcut hukuki duruma göre kamu yararı amacına uygun olup olmadığının saptanması amacıyla yeniden yargılama yapılması icap etmiştir” dendi.

Gökdeleni inşa eden Astay şirketi yapıların artık yasal olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada “Karar ihanet şebekesinin bağımsız Türk yargısını asla ele geçiremeyeceğini bizlere bir kez daha göstermektedir” ifadesini kullandı.