Gökçer Tahincioğlu: OHAL Komisyonu’nun çalışma hızı kimseye umut vermiyor

Yanıtsız bir soru da haklarında açılan davalardan beraat edenlerin durumu.

İşine iade edilmek için açlık grevi yapan Semih Özakça’nın örgüt suçundan beraat etmesine rağmen iade talebini geri çeviren komisyon, yıllar önce açılmış, beraat etmesi muhtemel, devam eden bir başka davasını ve sendika kararıyla yapılan, AİHM’nin, “ifade özgürlüğü” kapsamında saydığı bir eylemi kararına gerekçe gösterdi.

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Devam eden bir başka davası bile olmayan yüzlerce kişi, ihraçlarına yol açan davadan beraat etmelerine rağmen iade edilip edilmeyeceklerini bilmiyor.

İnsanların artık tek beklentisi, yargıya gidebilmek için komisyonun olumsuz da olsa bir karar vermesi.

Ancak çalışma hızı da biçimi de kimseye bu konuda bile bir umut vermiyor.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı