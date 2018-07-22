Gökçer Tahincioğlu: Maide Çetin’in ölümüyle ilgili gerçeğin peşinde koşmak zorunluluğu

Topluma ait olduğu söylenen değerlerin şefkatli kolları vardır.

Ve o kolların sarıp sarmalamadıkları bu toplumdan değilmiş gibi, size sürekli değerlerden söz ederler.

Sistem öylesine koruyucudur ki yüksek ahlak, namus, aile gibi kavramların her biri birer örtüye dönüşür.

O örtünün kudretini bilenler, her şeyin yanlarına kalacaklarından çok emindirler.

Ayrıldığı eşinin özel hayatını gizlice kayda alanlar, kadın katilleri, istismarcılar, tecavüzcüler, ayrımcılar, ırkçılar, onlara bir şey yapmayan hukuk, hep aynı örtünün eseridir.

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Maide Çetin’in ölümüyle ilgili olarak da gerçeğin peşinde koşmak zorunluluğu işte buradan gelir.

O örtünün altında ne olduğuna bakmadan, içsel ahlakı ve hiçbir hakkı korumak mümkün değildir.

Gökçer Tahincioığlu’nun yazısı