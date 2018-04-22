Gökçer Tahincioğlu: Komisyon, KHK’larda ismi geçenlerin başvurularından sadece yüzde 5’ini karara bağladı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı insan hakları raporuna göre Türkiye; Suriye, Myanmar ve Venezuela ile birlikte insan hakları sicili kötü olan ülkeler arasında yer aldı.

Rapora tepki gösteren Türkiye ise “Özellikle, Devlet kurumlarına sızarak devleti içeriden ele geçirmeye çalışan, nihayet kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştiren radikal terör örgütü FETÖ ile mücadele göz ardı edilmiştir” dedi.