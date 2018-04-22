Gökçer Tahincioğlu: Komisyon, KHK’larda ismi geçenlerin başvurularından sadece yüzde 5’ini karara bağladı

Kurulmasına ilişkin karar alınmasından bu yana geçen 1 yıl 4 aylık süre sonunda komisyon, KHK’larda ismi geçenlerin başvurularından sadece yüzde 5’ini karara bağladı.
Bina sorunu, personel sorunu, belge beklenmesi, sıraya konulması, tasnifi, incelenmesi, tebliği derken mevsimler geçti.
Tek bir KHK’da işine son verilen insan sayısı kadar insanın başvurusu karara bağlanamadı.
Bir de kriterler sorunu var.
Kararlar açık değil.
Misal; soruşturma olmamasına rağmen ihraç edilen kamu görevlisi, benzer durumdakiler için verilen kararı bilmiyor.
Bildiriye imza atan akademisyen, sendikanın eylemine katılan memur, basın açıklamasına katılmış öğretmen, ihracının nedenini de komisyonun yorumunu da öğrenemiyor.