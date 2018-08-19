Gökçer Tahincioğlu: Çorlu’daki tren faciasının üzerinden 42 gün geçti, bir sorumlu yok ortada

Çorlu’daki tren faciasının üzerinden 42 gün geçti.

Bir sorumlu yok ortada.

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Oysa, hazırlanan raporlar, sorumluları net biçimde işaret ediyor.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın raporunda, konvansiyonel hatlarda yaya yol bekçisi sayısının sadece 39 olduğu, tatil günlerinde masraf olmasın diye işçilerin çalıştırılmadığı, kontrolü yapılmadığından Çorlu’daki kazaya yol açan menfezdeki çökmenin fark edilmediği, aynı hatta onarım için çıkılan ihalenin kazadan 18 gün önce iptal edildiği, yol koşullarına uygun hatlar yapılmadığı anlatılıyor.

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TTMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin raporunda da yığma tuğladan yapılan, yoğun yağışa dayanıksız menfezin çökmesinin beklenmesi gerektiği, yol bekçilerinin izleme yapmamasının da faciaya yol açtığı belirtiliyor.

CHP’nin raporunda da paralel tespitler yapılarak, yoğun yağış uyarısına rağmen önlem alınmadığı vurgulanıyor.

Ama soruşturmada ilerleme yok.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı