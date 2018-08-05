Gökçer Tahincioğlu: Bombaların patladığı o dönemden sonra kaç kamu görevlisine dava açılmış?

10 Ekim Gar Katliamı davası, ihtişamlı başlıklarla sonuçlandı:

“9 sanığa 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.”

*

Reklam

“Kokteyl terör” diye bir kavram oluşturup, neredeyse kendilerini öldürmekle suçlandı insanlar.

Halay çekerken ölenler, “patlamanın işaretini vermekle” itham edildi üstelik.

Reklam

Çocukların ölüleri statlarda yuhalandı.

Derin analizlere konu edildi “kokteyl” denilerek, analarının gözyaşları.

İnsanlar inanıp sarıldılar bu kavrama, hemen 10 Ekim’de.

Gelin görün ki IŞİD’liler dışında bir başka örgütten, yapıdan, gruptan tek kişi yok kararda da iddianamede de.

*

Bir bakın; durmadan bombaların patladığı o dönemden sonra kaç kamu görevlisi hakkında dava açılmış?

Aramalarda ihmali bulunduğu söylenen birkaç polis memuru dışında soruşturulan, yargılanan tek isim var mı?

Diyarbakır’da, Suruç’ta, Gar Meydanı’nda, Taksim’de, Kızılay’da, havaalanında, gece kulübünde yaşanan katliamlar nasıl olup bitti birden bire?

Katliamı yapanın kimliğine göre nasıl konum aldı insanlar?

Ve nasıl olup da hiç sorumlu tutulmadı, engellemekle yükümlü olanlar, bunun için maaş ve itibar alanlar?

Ve nerede tüm bunları planlayan ana kadrolar?

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı