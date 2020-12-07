Gökçek’ten Yavaş’a cevap: Yaptıklarımın 1/10’unu yapamaman seni komleks sokuyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye meclisindeki açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi: “Benim yaptıklarımın 1/10’nunu yapamaman seni komleks sokuyor.”

Şişme ‘Dinocan’

Bugün gerçekleştirilen toplantıda Yavaş, Gökçek yönetimine ve dönemindeki projelere sert eleştirilerde bulunmuş, ‘batık proje’ olarak tanımlamıştı.

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Mansur Yavaş, ‘asrın yolsuzluğu’ olarak nitelendirdiği, Gökçek dönemi projesi Ankapark’a ilişkin yürütülen bilirkişi incelemesinin tamamlandığını bildirip, “Bilirkişi çalışması yapılan sürede elektrik borcu da dahil belirlenen zarar 111 milyon TL” dedi.

Son 10 yıldaki‘adrese teslim ihalelerin’ savcılığa bildirildiğini aktaran başkan, şu ifadeleri kullandı: “Sadece altı suç duyurusuna konu olan harcamalar toplamı 2,8 milyar, 40 suç duyurusunun toplam kamuya bedeli ise 3 milyar TL’dir.”

Yavaş, şu anki yönetime ‘heykel belediyeciliği’ eleştirileri yöneltenlerin ‘kentin dört bir yanına heykel yaptığını’ ifade etti ve önceki dönemde yapılan bir projeye ithafen şunları söyledi: “Gökçek döneminde yapılan bu eserin adı ‘Şişme Dinocan’. Murat Bey bu yayını izliyorsunuz biliyorum. Bunun Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var.”

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ABB başkanı, kendisinden önceki projelerin maliyetlerini şöyle sıraladı: “Ankapark 5,8 milyar lira, kent kapıları 95,3 milyon lira, Gökkuşağı projesi 20 milyon lira, Samanyolu projesi 19,5 milyon lira, kedi heykelleri 1 milyon lira, robot heykeli 326 bin lira, metal robot heykel 2,1 milyon lira, hayvan heykelleri 17,2 milyon lira, futbolcu heykelleri 679 bin lira, ışıklı palmiye 398 bin lira, bin 996 adet heykel 25,4 milyon lira, kol saati heykeli 1,5 milyon lira, diğer heykel, saat ve plastik kent mobilyaları ve kapılar 1,3 milyar lira.”

Gökçek’ten yanıt

Gökçek, Mansur Yavaş’a Twitter üzerinden cevap verdi. Heykellerle ve yolsuzlukla ilgili tweet atan eski başkan şunları söyledi: “Mansur basın toplantısında “işte bu heykele verilen para” diye bahsediyor. Adama çapsız diyince kızıyor. Adam festivalde kullanılan şişme figürleri heykel zannediyor. Hem kent festivaller şehri olacak hem masraf olmayacak.”

MANSUR BASIN TOPLANTISINDA “İŞTE BU HEYKELE VERİLEN PARA” DİYE BAHSEDİYOR.

ADAMA ÇAPSIZ DİYİNCE KIZIYOR.

ADAM FESTİVALDE

KULLANILAN ŞİŞME FİGÜRLERİ HEYKEL ZANNEDİYOR.

HEM KENT FESTİVALLER ŞEHRİ OLACAK HEM MASRAF OLMAYACAK.#KabileBelediyeciliği#MansurYavaş #MansurYavaş pic.twitter.com/nRMYtwNipk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 7, 2020

Eski başkan ayrıca başka bir tweet’inde Yavaş’ı televizyonda tartışmaya çağırdı: “Mansur Yavaş… Seçimlerde iki kez karşı karşıya geldi̇k. Seni yendim. Ezikliğin seni çok hırçınlaştırıyor. Benim yaptıklarımın 1/10’nunu yapamaman seni komleks sokuyor. Hadi̇ gel TV’de bu konuştuklarını tartışalım. Korkarsin değil mi?”