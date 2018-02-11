Gökçek’ten halefine ilk eleştiri: Birinin şahsi menfaati için onbinlerce Ankaralı kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında kendi döneminde mezarlık yapılması kararlaştırılan araziyle ilgili kararın iptal edilmesine tepki gösterdi: “Bir kimsenin şahsi menfaati için onbinlerce Ankaralı kaybetmiştir.”

Hürriyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre, belediye meclisi, cuma günkü olağan toplantısında daha önce oy birliğiyle Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında bulunan İvedikköy’ün mezarlık yapılmasına yönelik planı iptal etti.

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Oybirliğiyle kabul edilen İvedikköy Mahallesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nda mahalle sakinlerinin söz konusu mezarlık alanı planının iptalini istedikleri, yerine ’15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Şehitler Hatıra Ormanı’ yapılmasını talep ettikleri ve konu hakkında yargı sürecini başlatmış oldukları belirtildi.

Gökçek, kendi döneminde alınan mezarlık yapımı kararının iptal edilmesine tepki gösterdi. Yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantasının defalarca kendisine müracaat ederek, ‘tanıdıkları’ devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istediğini söyledi.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: “Ben kamu menfaatinin bunu gerektirdiğini, arazinin hazineye ait olması nedeniyle belediyenin cebinden para çıkmayacağını söyleyerek bütün baskılara rağmen bu istekleri reddettim. Fakat bugün gazetelerde okuduğuma göre Ankara Büyükşehir Meclisi’nden yeni karar çıkartılarak yeni mezarlık iptal edilmiş. Buranın iptal edilmesi büyük yanlıştır. Bir sene sonra Ankaralının şikayeti en üst seviyeye çıkacaktır. Civar sakinlerinin şikayeti doğru değildir. Eğer mezarlıktan şikayet varsa sol taraf zaten mezarlıktır. Vatandaşı tahrik eden bir balıkçıdır. Bir kimsenin şahsi menfaati için onbinlerce Ankaralı kaybetmiştir. İkazı Ankara için boyun borcu olarak gördüm. Kamuoyunun bilgisine.”