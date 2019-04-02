Gökçek’ten Yavaş’a ‘tebrik’ vesilesiyle mesaj: ‘Cumhur’un istemediği kararı alamaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP’li Mansur Yavaş’ı tebrik etti.
AA’nın verilerine göre Ankara’da Yavaş yüzde 50.91’le birinci olurken, AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki yüzde yüzde 47.1’le seçimi kaybetti. Ancak AKP, İstanbul’da olduğu gibi başkentte de sonuca itiraz edecek.
Süreç devam ederken, Yavaş’a 2014’teki yerel seçimde rakip olan ve 31 bin 636 oy farkla kazanan Gökçek’ten tebrik mesajı geldi.
Gökçek, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın başarısız olmadığını belirterek Ankara ve İstanbul’un CHP’ye geçtiğini kaydetti. AKP’li siyasetçi, CHP’li başkanların iki kenti yönetirken, belediye meclislerdeki durum nedeniyle AKP ile MHP’nin istemediği konularda karar veremeyeceğini öne sürdü.
Gökçek, Ekim 2017’de partisi tarafından istifa ettirilmiş, yerine Mustafa Tuna atanmıştı. Gökçek, seçim döneminde Yavaş’a yönelik sert sözleriyle de gündeme gelmişti. Yavaş’ın ‘FETÖ’yle arsa verdiğini iddia eden Gökçek, CHP’li adayın kökeninin Makedonya’ya dayandığını da öne sürmüştü.