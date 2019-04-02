Gökçek’ten Yavaş’a ‘tebrik’ vesilesiyle mesaj: ‘Cumhur’un istemediği kararı alamaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP’li Mansur Yavaş’ı tebrik etti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın verilerine göre Ankara’da Yavaş yüzde 50.91’le birinci olurken, AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki yüzde yüzde 47.1’le seçimi kaybetti. Ancak AKP, İstanbul’da olduğu gibi başkentte de sonuca itiraz edecek.

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Süreç devam ederken, Yavaş’a 2014’teki yerel seçimde rakip olan ve 31 bin 636 oy farkla kazanan Gökçek’ten tebrik mesajı geldi.

Gökçek, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın başarısız olmadığını belirterek Ankara ve İstanbul’un CHP’ye geçtiğini kaydetti. AKP’li siyasetçi, CHP’li başkanların iki kenti yönetirken, belediye meclislerdeki durum nedeniyle AKP ile MHP’nin istemediği konularda karar veremeyeceğini öne sürdü.

1⃣HERKESE SELAMLAR.

DÜNDEN BERİ TWİT ATMAMAM BİRİLERİNE GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ BİR DERT OLDU. 😂



BENDE HERKES GİBİ BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTIM.



ŞİMDİ BU DURUM DEĞERLENDİRMESİNİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM. Reklam April 1, 2019

2⃣ÖNCE DURUM DEĞERLENDİRMESİNİ CUMHUR İTTİFAKI VE SN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇISINDAN YAPMAK İSTİYORUM.



MİLLETİMİZ CUMHUR İTTİFAKINA SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEKİ GİBİ %51,6 OY VERMİŞTİR.



YANİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ VE SN CUMHURBAŞKANININ GÖREVİNE DEVAMINI ONAYLAMIŞTIR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

3⃣PARTİLERİN YEREL SEÇİMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE GELİNCE,



2014 SEÇİMLERİNDE AK PARTİ VE MHP’NİN TOPLAM BELEDİYE BAŞKANLIK SAYISI 740 İKEN,BU SEÇİMDE 732 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

4⃣YANİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDA SAYISAL OLARAK, TOPLAMDA HEMEN HEMEN HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR. BU KONUDA KİMSE CUMHUR İTTİFAKINI BAŞARISIZ ADDEDEMEZ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

5⃣ANKARA VE İSTANBUL SEÇİMLERİNE GELİNCE…



ANKARA VE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIKLARI CÜZ-İ MİKTARDA RAKAMLARLA CHP’YE GEÇMİŞTİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

6⃣İSTANBUL’UN DURUMU HALEN BELLİ DEĞİLDİR. 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE ANKARA SEÇİMLERİNE ELLERİNDE HİÇ BİR SOMUT BELGE VE BİLGİ OLMADAN İTİRAZ EDEN CHP’LİLER, ŞİMDİ İSTANBUL’DA SOMUT BELGELER OLMASINA RAĞMEN İTİRAZ EDİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİ KENDİLERİNE ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞLERDİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

7⃣AMA BUNA KARŞILIK, GEREK ANKARA’LILAR, GEREKSE İSTANBUL’LULAR ANKARA’DA 25 İLÇENİN 22’SİNİ CUMHUR İTTİFAKINA, İSTANBUL’DA 39 İLÇENİN 25 TANESİNİ CUMHUR İTTİFAKINA VERMİŞTİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

8⃣2019 SEÇİMLERİNDE ANKARA İLÇE BELEDİYELERİNDE MİLLET İTTİFAKINA VERİLEN TOPLAM OY 1.429.809’DUR. BUNA KARŞIN CUMHUR İTTİFAKINA VERİLEN OY 1.625.941’DİR. ARADA NET %12’LİK FARK VARDIR. YANİ RAKAMSAL OLARAK ANKARA’DA ZAFER %12 FARKLA CUMHUR İTTİFAKININDIR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

9⃣ANKARA’DA VE İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ VE MHP İTTİFAKININ İSTEMEDİĞİ HİÇ BİR KONUDA KARAR VEREMEZ.



YANİ BİR BAŞKA DEĞİŞLE, ANKARA’NIN YÖNETİMİ AK PARTİ, MHP, CHP VE İYİ PARTİ TARAFINDAN MÜŞTEREK YAPILACAKTIR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

🔟SEÇİMLERDE KAYBETMEKTE VAR. KAZANMAKTA VAR. SN MANSUR YAVAŞ’IN BAŞARISINI TEBRİK EDİYORUM.



AMA TWİT ALEMİ; “Ankara’da Melih Gökçek’i mağlup ettik” DİYEREK BANA TWİT ATMASIN.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

1️⃣1️⃣SN ÖZHASEKİ”Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekleri için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil, yönetim anlayışı benim yönetim anlayışım değil, üslubu benim üslubum değil.”

DİYEREK,KENDİSİNİN KAMPANYASINA TV PROGRAMLARIYLA KATILARAK KATKI VERMEMİ İSTEMEDİ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

1️⃣2️⃣YÜRÜTMEDİĞİM

BİR KAMPANYA DOLAYISIYLA BU SEÇİMDEN SORUMLU OLMAM DÜŞÜNÜLEMEZ…



BENDE BU SÖZLERİ SN ÖZHASEKİ’Yİ SUÇLAMAK VEYA ELEŞTİRMEK İÇİN SÖYLEMİYORUM… DOĞRUDUR …

HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

1️⃣3️⃣ BEN 5 DEFA ANKARA SEÇİMLERİNE GİRDİM,5’İNDE DE ALLAH’IN LUTFU, SN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE ANKARA’LILARIN DESTEĞİ İLE ANKARA’YI SOLA TESLİM ETMEDİM.



BU KONUDA TWİTTER’DAKİ SOL KESİMİN ZAFER NİDALARI ATIP, “Melih Gökçek’i Ankara’da yendik.” DEME HAKKI YOKTUR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

1️⃣4️⃣TWİT ALEMİNE VE

KAMU OYUNA SAYGIYLA DUYURURUM…📢



HAKLI/HAKSIZ

TWİTLERİNİZE RAĞMEN UNUTMAYIN SEVİLİYORSUNUZ

TWİT ALEMİ…👋 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

Gökçek, Ekim 2017’de partisi tarafından istifa ettirilmiş, yerine Mustafa Tuna atanmıştı. Gökçek, seçim döneminde Yavaş’a yönelik sert sözleriyle de gündeme gelmişti. Yavaş’ın ‘FETÖ’yle arsa verdiğini iddia eden Gökçek, CHP’li adayın kökeninin Makedonya’ya dayandığını da öne sürmüştü.