Gökçek’in evinde belediyeye ait kameralı gözetleme sistemleri çıktı, iadesi istendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Anfa Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, evinde izinsiz kurulan şirkete ait kamera sistemlerini iade etmesi için ihtarname gönderdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Odatv’nin haberine göre, Gökçek’e gönderilen ihtarnamede, Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin üç gün içinde iadesi istendi. Gökçek’in söz konusu sistemi iade etmemesi durumunda dava açılacağı uyarısında bulunuldu.

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Anfa’nın Gökçek’e gönderdiği ihtarnamede şöyle denildi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı uhdesinde bulunan Dikmen Vadisi Projesi kapsamında; çevre koruma ve güvenlik hizmeti, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Söz konusu koruma ve güvenlik hizmeti devam ederken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın talebi ve oluru olmaksızın; mevzuata aykırı bir şekilde yalnızca eski güvenlik müdürü olan Recep Yıldırım’ın talebi ile 26.05.2017 tarihinde şahsi konutunuz içerisine, şirketimiz demirbaş listesine kayıtlı bulunan kamera kayıt ve kontrol sistemi kurulmuş olduğu, yine bu sisteme dahil olan ve Dikmen Vadisi’nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş ve parkın tamamını görüntüleyen ve kayıt alan kameralar bulunduğu tespit edilmiştir. Bu malzemenin listesi aşağıda sunulmaktadır.

Söz konusu kamera kayıt sisteminin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın talebi veya oluru bulunmaksızın şahsi konutunuza kişisel amaçlı olarak kurulması ve çalıştırılması hukuka ve ahlaka aykırıdır. Mevzuata göre söz konusu kamera kayıt cihazı ve hard diskleri ve kamera kontrol sisteminin bölgede bulunan şirketimize ait, güvenlik kulübesine kurulması gerekmektedir. Ancak kamera kayıt cihazı ve hard diskleri ile bunların izlenip kontrol edildiği sistemin, kanuna aykırı biçimde şahsi konutunuza kurulduğu ve halen orada bulunduğu tespit edilmiştir. Kamu kaynakları kullanılarak kurulmuş olan ve şahsi kullanımınıza tahsis edilmiş olan ihtara konu gözetleme ve kayıt altına alma sisteminin hangi saikle tarafınızca kullanıldığı ve bu sistem aracılığıyla bugüne dek kimlerin özel görüntülerinin kaydedilip bu kayıtların başka bir yerde yedeklenip yedeklenmediği de bilinmemektedir.

Şirketimizce yapılan tespitlerde bu kadar kapsamlı bir gözetleme ve kayıt altına alma sisteminin, sadece konutunuzun yakın çevresini değil, tüm Dikmen Vadisi’ni görüntülü ve sesli şekilde 24 saat süre ile kayda alıyor olması, bu alanlardan her gün yararlanan binlerce kişinin yazılı ve sesli görüntülerinin, rızaları alınmaksızın kayda alınarak, hem Türk Ceza Kanunu, Dokuzuncu Bölümünde sayılmış olan ‘Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’ hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Beşinci Bölümünde düzenlenmiş olan suçların konusunu oluşturmaktadır.

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Yukarıda izah edildiği üzere hukuka aykırı bir şekilde; kamu lojmanı konutu vasfını yitirmiş olan ve halihazırda yalnızca şahsi mesken niteliğinde bulunan konutunuzda mevcut olan ve ne amaçla kurulduğu ve halen ne amaçla kullanıldığı tarafımızca bilinmeyen, şirketimizin demirbaş listesine kayıtlı olduğu halde uhdenizde hukuksuz olarak tutulan 6 adet Full HD Gece Görüşlü Motorize Lensli Muhafazalı Kamera (Konut çevre kameraları), 1 adet Ultra HD Nvr Kayıt Cihazı, 4 adet Harddisk, 1 adet Switch, 150 metre Network Kablosu, 50 metre spiral boru, 4 adet Kablosuz 1 Pro Full HD 2’li Kamera Seti, 1 adet Kablosuz 2 Pro Full HD 3’lü Kamera Seti, 1 adet kesintisiz güç kaynağı, 4 adet Teleskopik Kamera Direğinin dahil olduğu kamera kayıt ve kontrol sisteminin tarafımıza derhal iadesi gerekmektedir.”

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, söz konusu ihtarnameye ilişkin belgeyi, twitter hesabında yayınladı.